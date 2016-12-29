Книжный рынок в России: итоги 2016 года

[Сергей Дмитриев, член правления Ассоциации книгоиздателей России]:

«Получается, что примерно 75% книжного рынка России — это книги образовательно-учебные. 45% — это учебники. Детская литература занимает там около 22%. То есть, в принципе, это положительный факт, что книга у нас образовывает людей, а развлекает всё меньше. То есть развлекательная функция книги немножко упала».

В этом году книжный рынок России постепенно восстанавливался после затяжного спада, который продолжался с 2009 года. Рост в денежном выражении оценивают в 7-8%. Однако это происходит за счет повышения стоимости книг, а не увеличения объема тиражей. Эксперты также отмечают: художественной литературой интересуются всё меньше, а научной – наоборот, всё больше.

Сокращается и число новинок.

[Сергей Дмитриев, член правления Ассоциации книгоиздателей России]:

«С 2008 по сегодняшний год количество новинок упало в два раза. То есть в два раза меньше стало издаваться новых книг, а больше стало переиздаваться. То есть, и издатели больше не тратятся на гонорары, поиск новых авторов. Такая печальная ситуация».

За шесть последних лет число изданной в России литературы сократилось на 40%. Упали тиражи даже у самых продаваемых писателей – авторов детективов Дарьи Донцовой, Татьяны Устиновой, Татьяны Поляковой и Натальи Александровой.

Между тем, покупателей больше всего тревожит рост цен. Стоимость книг в этом году выросла приблизительно на 15%. Среди причин — подорожание и бумаги, и полиграфических услуг.

[посетительница книжного магазина]:

«Сейчас стало сложнее. Когда я училась на филологическом факультете, мы брали все книги в библиотеке. Сейчас так делать нельзя, приходится выбирать: покупать или не покупать. Периодически думаю, что нет. Слишком дорого. Не куплю скорее». [посетитель книжного магазина]:

«Сейчас стараюсь выбирать такие книги, которые имеют ценность. Скорее, классическая литература. Авторов, которые более ранние. Современных авторов с большой настороженностью покупаю, часто не стоит оно того, своих денег». [посетительница книжного магазина]:

«Редко стала покупать. Больше читаю в электронном виде. Там, конечно, дешевле. Очень меня пугает цена. Это говорит о том, что печатная продукция становится недоступной для простого читателя. Очень жаль, потому что в электронном виде не тот эффект. Когда держишь книгу, тебе передаётся тепло автора».

Между тем, уже в будущем году ожидается снижение цен на печатную литературу. С 1 января 2017 года книжный рынок освободят от уплаты торгового сбора. Согласно планам властей, благодаря этому в ближайшие 15 лет объём книжного рынка вырастет в два раза.