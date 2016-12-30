Куба: замедление экономики не повлияло на оптимизм кубинцев

[жительница Гаваны]:

«Как кубинцы мы привыкли ко всему. Мы умеем адаптироваться. Не думаю, что будет хуже, чем в самые тяжёлые наши периоды. А те тяжёлые периоды мы пережили. Мы сохраняем оптимизм, всё будет хорошо».

Несмотря на замедление экономики, кубинцы сохраняют оптимизм. По данным властей, темпы экономического роста Кубы в 2016 сократились на 0,9%. Причиной послужило сокращение экспорта и снижение поставок дешёвой нефти из Венесуэлы.

Рауль Кастро начал проводить рыночные реформы в 2011 году. Однако предприниматели по-прежнему жалуются, что необходимо больше изменений. Частные компании не имеют доступа в оптовые магазины. Импортировать или экспортировать товары они могут только через государственные бюро.

Доступ в Интернет на острове также ограничен.

С 2011 по 2015 годы экономика Кубы росла в среднем на 3% ежегодно. Этому способствовали и реформы, и потепление отношений с США, которое дало толчок туристическому сектору. Однако в 2016 году начался спад.

Некоторые эксперты говорят, что процесс потепления отношений под угрозой в связи с избранием в США Дональда Трампа. Последний обещал отменить любые договорённости, если Вашингтон не добьётся для себя лучших условий.

Страдает экономика Кубы и от кризисов, которые охватили Венесуэлу, Анголу и Бразилию в результате падения цен на нефть.

[житель Гаваны]:

«Несмотря на экономические трудности в Венесуэле, мы продолжаем работать. Есть такая поговорка: «Когда закрывается одна дверь, может открыться другая». У нас появился Евросоюз, который предоставляет нам возможности».

Между тем, Рауль Кастро обещает новые реформы и международные инвестиции в размере двух миллиардов долларов ежегодно.