Мигранты погибли в ДТП в Сербии

На юге Сербии произошло ДТП с участием мигрантов. Три афганских беженца погибли, еще 11 пострадали. Среди пострадавших – шестеро детей.

ДТП произошло на трассе Ниш-Белград. Легковой автомобиль, полный беженцев, врезался в защитное ограждение. Водитель, предположительно – нелегальный перевозчик, с места происшествия скрылся, его личность пока не установлена.

Два человека скончались на месте, один ребенок позже умер в больнице города Ниш, куда доставили пострадавших. Одной женщине пришлось ампутировать ноги.

Как сообщают выжившие, водитель сначала проигнорировал сигнал полицейского остановиться, а потом набрал высокую скорость и при этом разговаривал по телефону.

[пострадавший мигрант]:

«Мы ему говорили: «Братишка, пожалуйста, помедленнее». Но у водителя были проблемы с полицией. Он курил и разговаривал по телефону за рулём».

Сербия входит в так называемый «Балканский маршрут», по которому сотни тысяч мигрантов из Азии и с Ближнего Востока пытаются попасть в Западную Европу. И хотя в начале года страна закрыла свою границу с Македонией, по данным сербских властей, через Сербию всё равно прошло около 110 тысяч беженцев, в основном, — в Венгрию. При этом люди пользуются услугами нелегальных перевозчиков.

В понедельник в Сербии арестовали троих мужчин. В их двух грузовиках были обнаружены спрятанными 77 мигрантов.