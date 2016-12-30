В Париже принимают новые меры, чтобы очистить воздух

[бывшая жительница Парижа]:

«Пару дней назад я приехала сюда из Марселя, и у меня было странное чувство. Я бывшая парижанка, и раньше в Париже так не пахло». Чтобы снизить уровень загрязнения, власти города предлагают бесплатные парковки тем местным жителям, кто временно решился отказаться от езды на своих авто.

Париж — город любви и… смога. В этом месяцев во французской столице — самый грязный воздух в зимний период за последние десять лет. В четверг показатели побили очередной «антирекорд».

Ранее полиция также порекомендовала парижанам пользоваться автомобилями совместно и снизить скорость движения, а ещё лучше — пересесть на общественный транспорт.

[житель Парижа]:

«Думаю, развитие общественного транспорта при сильном загрязнении атмосферы — очень хорошая идея. Даже если результаты неидеальны — это всё равно мощный сигнал населению о том, что нам нужно бороться с загрязнением более всеобъемлюще».

С середины января в Париже также введут систему обязательных эконаклеек на авто. На них будут указаны возраст транспорта и объём его выбросов. Ранее парижские власти запретили передвигаться по центру города автомобилям, которые сильно загрязняют воздух.