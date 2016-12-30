30 декабря 2016

В Париже принимают новые меры, чтобы очистить воздух

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Париж — город любви и… смога. В этом месяцев во французской столице — самый грязный воздух в зимний период за последние десять лет. В четверг показатели побили очередной «антирекорд».

[бывшая жительница Парижа]:
«Пару дней назад я приехала сюда из Марселя, и у меня было странное чувство. Я бывшая парижанка, и раньше в Париже так не пахло».

Чтобы снизить уровень загрязнения, власти города предлагают бесплатные парковки тем местным жителям, кто временно решился отказаться от езды на своих авто.

Ранее полиция также порекомендовала парижанам пользоваться автомобилями совместно и снизить скорость движения, а ещё лучше — пересесть на общественный транспорт.

[житель Парижа]:
«Думаю, развитие общественного транспорта при сильном загрязнении атмосферы — очень хорошая идея. Даже если результаты неидеальны — это всё равно мощный сигнал населению о том, что нам нужно бороться с загрязнением более всеобъемлюще».

С середины января в Париже также введут систему обязательных эконаклеек на авто. На них будут указаны возраст транспорта и объём его выбросов. Ранее парижские власти запретили передвигаться по центру города автомобилям, которые сильно загрязняют воздух.

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