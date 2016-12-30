Наступление на позиции ИГИЛ в Мосуле возобновилось

Иракские войска начали вторую фазу наступления на позиции террористической группировки «Исламское государство» в городе Мосул. Группировка продолжает контролировать восточные районы. Там боевые действия не велись примерно месяц.

Операция проходит при поддержке курдских ополченцев, а также ВВС коалиции, возглавляемой США. Масштабное наступление началось в октябре. У ИГИЛ, группировки, запрещённой в России и многих других странах, удалось отбить четверть территории Мосула. Город – главный оплот боевиков в стране.

Для новой фазы наступления из южных районов было перемещено более 5000 солдат и военных федеральной полиции.

[Абдельгани аль-Ассади, глава контртеррористических сил]:

«Сегодня мы возобновили вторую фазу (наступления). Это священный день, в ходе которого мы выбили ИГИЛ из района Кудс. Там боевики терроризировали семьи, детей и повреждали имущество граждан».

Одна из важнейших задач иракских сил – лишить ИГИЛ возможности пополнять свои ряды, перемещаться и получать оружие и припасы.

Тем временем сотни семей продолжают покидать как сам город, так и его окрестности, спасаясь от боёв. Людей вывозят на автобусах в центры временного размещения. Они говорят, что ситуация в Мосуле плачевная.

[житель Мосула]:

«Мирные жители страдают. Боевики ИГИЛ разрушили нашу жизнь. В Мосуле нет жизни, нет горючего, нет бензина, нет еды, ничего нет».

Это наступление – самая масштабная наземная операция в Ираке с 2003 года, когда коалиционные силы вторглись в страну с целью свержения правительства Саддама Хуссейна.