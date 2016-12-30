Под Лос-Анджелесом готовятся в грандиозному Параду роз

В калифорнийском городе Пасадина, что в 13 километрах от Лос-Анджелеса, кипит подготовка к Параду роз – одному из крупнейших и старейших в США. В нём ежегодно участвует более миллиона человек. Нынешний парад – уже 128-й по счёту. Первый состоялся в далёком 1890 году.

Организаторам вручную предстоит украсить цветами 40 огромных платформ.

[Крис Лофтхаус, глава компании-подрядчика]:

«Здесь миллионы бутонов. От шести до восьми сотен тысяч бутонов на каждой платформе. Огромное, непостижимое количество цветов».

В подготовке участвуют сотни волонтёров. Добровольцев не смущает, что их методичный труд останется за кулисами торжества.

[Хейзл Картахена, волонтёр]:

«Чувствую, что делаю огромный вклад, хотя мы просто срезаем розы. Каждый срезанный цветок считается, тут важна каждая роза». [Барри Розенфельд, глава оргкомитета Парада роз]:

«Думаю, когда участвуешь в чём-то масштабном — знаешь, что мир может стать лучше. Нам очень повезло участвовать в этом процессе».

Грандиозное уличное шествие будут транслировать в прямом эфире по национальному телевидению. Протяженность маршрута – 8 километров по центру города. Платформы будут сопровождать всадники и духовые оркестры.

В этом году Парад роз пройдёт не 1, а 2 января. Первый день Нового года выпадает на воскресенье, и есть правило – никогда не проводить этот Парад в конце недели.