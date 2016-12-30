Кошки в магазинах Гонконга очаровали голландского фотографа

Голландский фотограф Марсел Хейнен переехал в Гонконг около года назад. И здесь его охватила новая страсть — кошки в старинных лавочках местных торговцев. Фотограф запустил масштабный проект на эту тему.

[Марсел Хейнен, фотограф]:

«Это именно кошки в особой атмосфере таких магазинов. Это достаточно интересно, немного хаотично, и это вне времени. И в центре всего этого всегда сидит кот. Меня удивило, сколько их здесь».

В этом старом районе в западной части Гонконга при каждом магазинчике есть, по меньшей мере, одна кошка. Животных держат не для красоты. Здесь они на службе.

[владелец магазина сушеных морепродуктов]:

«Было бы странно не держать кошку. Почти в каждом магазине сушеных морепродуктов есть кошка, по меньшей мере, в 80%. Сушеные китайские травы тоже привлекают мышей, и нужна кошка, чтобы их ловить».

Обычно продавцы подбирают кошек на улице. Или же они сами прибиваются к магазину.

[работник рисового магазина]:

«Мне нравится этот кот. Обычно я жду его с вечерних прогулок по окрестностям, чтобы покормить. Он мне как собственный питомец».

Очарованный этим явлением, Хейнен сделал несколько атмосферных фотографий магазинных кошек и выложил в соцсети. Они имели колоссальный успех. Так у фотографа родилась идея подготовить целую книгу с такими снимками. Первый её вариант уже вышел в свет.

[Марсел Хейнен, фотограф]:

«Эти фото достаточно безвременные. По ним не скажешь, что это 2016 год. Такие могли быть сделаны и 30 лет назад. На них запечатлено наследие Гонконга».

Голландец также открыл в Гонконге выставку фотографий. Он беспокоится, что в скором времени старинные магазинчики будут вытеснены современными. На район «наступает» цивилизация.

[Марсел Хейнен, фотограф]:

«Это район с множеством традиционных магазинов. Но здесь уже появляются современные кафе, бутики и галереи. Он становится трендовым, и из-за этого эти старые магазинчики могут куда-то переехать или же вообще исчезнуть. Так что я хотел запечатлеть их для будущих поколений».

Кошки же пока никуда уходить не собираются, продолжают величественно охранять свои угодья и умилять прохожих.