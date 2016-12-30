30 декабря 2016

В гонке яхт победила семейная команда виноделов

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Обладателями австралийского кубка Tattersall стала команда, возглавляемая Джимом Дилигетом. Гонка парусных яхт из Сиднея в гавань Хобарт – одна из самых престижных и сложных в мире. Впервые за 9 лет её победителями стали не австралийцы, а жители Новой Зеландии.

[Джим Дилигет, капитан судна]:
«Победа – это верх мечтаний, это награда за долгие годы обучения».

Расстояние между Сиднеем и гаванью Хобарт на острове Тасмания — около 1200 километров. Главные опасности — сильный ветер и северное течение. До финиша доходит не каждое судно.

В регате участвуют яхты разных размеров. Главный кубок Tattersall присуждается после того, как в итоговых результатах учитывают габариты судов и преимущества одних яхт перед другими.

Победа этого года во всех отношениях семейная. Яхта называется «Джакомо» в честь прадеда капитана команды. Семья Дилигетов — владельцы одной из ведущих в Новой Зеландии виноделен.

[Джим Дилигет, капитан судна]:
«Моя команда состоит из членов семьи. У меня есть 20-летний сын Николас и 18-летний сын Джеймс. Они уже имеют опыт и обладают бесстрашием моряков. На нашей яхте все из Новой Зеландии, и мы очень этим гордимся».

Регата проходит ежегодно с 1945 года. Изначально её задумывали как прогулку на яхтах в честь окончания Второй мировой войны. Однако позже решили превратить всё в захватывающее состязание.

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