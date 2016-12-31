Что покажут на выставке CES в Лас-Вегасе?

Более 3800 компаний в этом году примут участие в Международной выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе. Мероприятие пройдёт с 5 по 8 января. И подготовка к открытию одного из самых масштабных шоу электроники идёт полным ходом.

Ожидается, что трендом этого года будут телевизоры высокого разрешения, а также «умные» холодильники и другая бытовая техника. Интересоваться будут и искусственным интеллектом. Это не вот такие вот милые роботы, а сложнейшие программы, которые позволяют разнообразным устройствам «учиться» самостоятельно.

[Иэн Фогг, аналитик]:

«Раньше в «умные» устройства закладывали код, который предполагал конкретный набор действий в разных ситуациях. С искусственным интеллектом у вас имеется гибкое программное обеспечение нейронного типа, оно самообучаемое. Предположим, программа распознавания изображений. Вы загружаете 10 тысяч фото людей, 10 тысяч фото без людей, а она сама учится узнавать человека».

Одно из центральных мест на выставке займёт сфера виртуальной реальности. Это несмотря на то, что в 2016 году в отрасли наблюдались меньшие объёмы продаж, чем ожидалось.

Также внимание будет приковано к южнокорейскому производителю Samsung. В октябре компании пришлось отзывать тысячи смартфонов Galaxy Note 7 из-за перегрева батарей. Но на предстоящей выставке Samsung представит не обновлённый телефон, а HD-телевизоры.

[Иэн Фогг, аналитик]:

«У них большие проблемы с Note 7, взрывающимся смартфоном. Они вынуждены отзывать устройства и прекращать производство. Это негативно скажется не только на их подразделении выпуска смартфонов, но и на всём бренде Samsung. На CES им надо продемонстрировать, как бренд собирается выживать, как они будут восполнять ущерб».

Автомобильные компании также воспользуются возможностью представить свои высокотехнологичные творения. Среди них Ford, Volkswagen, Nissan, Toyota, BMW и Hyundai.

А американский стартап Faraday Future, который специализируется на электрокарах, покажет свой первый серийный автомобиль. Ожидается, что это будет машина спортивного типа, которая сможет разгоняться до 100 километров в час всего за три секунды.

Но главным трендом будут беспилотные авто. Среди них — машины американской Nvidia. В компании говорят, что снабдили их искусственным интеллектом.

Шведский производитель Rinspeed представит свой беспилотник Oasis. Он сможет общаться с другими машинами, чтобы «видеть» сквозь дома и другие объекты.

Ожидается, что выставку посетят 165 тысяч человек из 150 стран.