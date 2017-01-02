В Бельгии временно разрешили охоту на голубей

Бельгийские заводчики голубей вынуждены запереть своих титулованных крылатых питомцев в клетках, чтобы защитить их от пуль. Власти страны на три недели сняли запрет на голубиную охоту. Цель – сократить численность диких голубей.

На севере страны этих птиц стало слишком много. Теперь с 17 декабря по 9 января разрешён их отстрел.

Этот заводчик голубей говорит, что в течение всех трех недель будет держать свих птиц в клетках. Он разводит голубей для спортивных состязаний.

Это его лучший голубь по кличке Тильс. На первый взгляд ничем не примечателен. Но на самом деле это настоящий атлет, который принимает участие в национальных и международных соревнованиях.

Кто-то отстреливает птиц просто для развлечения. Но эти фермеры, убивая голубей, защищают свой скот. Говорят, голуби буквально оккупируют склады с зерном.

[фермер]:

«Корм заражается или сальмонеллой, или каловыми бактериями. А таким кормом кормить скот опасно».

Рады началу охоты и сами заводчики. Говорят, что дикие голуби часто заражают породистых.

[Стефаан Ван Бокстале, глава Федерации заводчиков голубей]:

«Дикие голуби болеют. Когда наши голуби находятся с ними на одном поле, то могут подхватить их бактерии. Затем, когда они возвращаются в голубятни, есть риск заражения всех голубей».

Когда сезон отстрела закончится, сотни бельгийских заводчиков голубей встретятся в Брюсселе. Там состоится тематическая голубиная Олимпиада. По её результатам принц Лоран Бельгийский вручит приз главному чемпиону.