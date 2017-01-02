02 января 2017

Язык австралийских аборигенов преподают в университете

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В Университете Аделаиды – одном из старейших в Австралии, работает Национальный центр обучения языку и музыке аборигенов. Его миссия – поддерживать сохранение культуры, традиций и языка коренных австралийских народов с помощью образовательных программ.

Обучаться может прийти каждый.

[Стивен Гадлабарти Голдсмит, сотрудник Центра]:
«Здесь видишь старейшие в мире образ жизни и культуру. Поэтому мы приглашаем всех австралийцев. И понимание этих традиций в какой-то степени приходит через язык».

Ханна Ятес говорит: к обучению музыке аборигенов её побудило сочувствие к так называемому украденному поколению. В течение шестидесяти лет в XX веке у австралийских аборигенов забирали детей и растили их в сообществе белых людей.

[Ханна Ятес, студентка]:
«Эта песня объединяет всех через горе. Мы не относимся к тому украденному поколению, но каждый из нас потерял кого-то, или у нас что-то забрали. И эта песня просто воссоединяет людей и преодолевает этот разрыв».

Культура австралийских аборигенов насчитывает, по меньшей мере, 40 тысяч лет. Однако в прошлом веке в некоторых регионах Австралии проводилась политика уничтожения традиций и языков коренного населения.

[Аарон Корн, директор Центра]:
«Наша задача – дать возможность общинам активнее использовать эти языки, укреплять все традиции, включая песни и музыку. Иначе мы рискуем полностью потерять их».

Сотрудники Национального центра обучения языку и музыке аборигенов надеются, что благодаря их деятельности в других высших учебных заведениях среди студентов станет больше коренных австралийцев.

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