Напавший на ночной клуб в Стамубле по-прежнему на свободе

Турция продолжает принимать соболезнования от международного сообщества в связи с терактом в новогоднюю ночь. Место происшествия в Стамбуле до сих пор оцеплено полицией.

39 человек погибли, 69 пострадали в результате вооруженного нападения на ночной клуб. Четверо пострадавших – в критическом состоянии. Среди убитых — 16 иностранцев.

Престижный ночной клуб Reina находится на берегу Босфора в историческом районе Стамбула. Как сообщают очевидцы, неизвестный террорист ворвался туда в разгар празднования и открыл беспорядочную стрельбу из автомата. В тот момент в клубе находилось более 500 человек. Некоторые в надежде спастись прыгали в Босфор.

[охранник]:

«Мы ничего не могли поделать. Этот человек вошел, начал во всех стрелять, потом ушел».

Среди погибших – одна гражданка России, а также граждане Израиля, Саудовской Аравии, Марокко, Ливана и Ливии. Среди пострадавших – трое французов.

Личность нападавшего не установлена, и он до сих пор на свободе.

Несколько дней назад одна из группировок «Исламского государства» призвала так называемых «одиноких волков» совершать атаки «на праздниках, собраниях и в клубах». Но официально принадлежность террориста к ИГИЛ пока не подтверждают.