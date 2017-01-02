От Токио до Нью-Йорка: зрелищные фейерверки в новогоднюю ночь

В крупнейших столицах мира Новый год по традиции отметили зрелищными фейерверками. В этот раз – при повышенных мерах безопасности.

В Нью-Йорке на площади Таймс-сквер собрались сотни тысяч человек. Вековая традиция – отсчёт последней минуты уходящего года. В это время по флагштоку спускается так называемый хрустальный шар. В действие его привели мэр Нью-Йорка и уходящий Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун с их супругами. Когда часы бьют полночь, на собравшихся летят праздничные конфетти и звучит уже ставшая традиционной песня Фрэнка Синатры «Нью-Йорк, Нью-Йорк».

В свете недавней атаки в Берлине на место было направлено больше полиции. Также подъезды к Таймс-сквер блокировали специальные бронированные грузовики.

В Лондоне о наступлении Нового года собравшихся известил Биг-Бен. Под его куранты над рекой Темзой начал взрываться праздничный фейерверк. Затем началось зрелищное музыкально-пиротехническое шоу, в котором уже несколько лет подряд задействуют колесо обозрения.

В Париже главный фейерверк состоялся у Триумфальной арки. Здесь собралось около 600 тысяч человек.

[турист из США]:

«Удивительно, волшебно. Никогда такого не видел: огни, фейерверк и все люди вокруг, было превосходно».

На охрану порядка в столице в Новогоднюю ночь было направлено более 10 тысяч полицейских.

[туристка из Италии]:

«Да, я прошла три контроля. Меня проверяли везде».

В целом по всей Франции порядок охраняли почти 100 тысяч солдат и полицейских.

Повышенные меры безопасности были и в Берлине у Бранденбургских ворот, где прошли основные празднования и состоялся фейерверк. Место оградили бетонными блоками. Также сюда направили на 1700 полицейских больше, чем обычно.

[туристка]:

«Чувствую себя в безопасности. Я переживала из-за инцидентов в прошлом месяце и на прошлой неделе, это точно. Но эир место под усиленной охраной».

А это пляж Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро. Здесь собралось около двух миллионов человек. Световое шоу особенно зрелищное. Салют продолжался 12 минут. Пиротехника была установлена на 11 баржах.

В Объединённых Арабских Эмиратах празднования также включили фейерверк. Его запускали с высочайшего здания мира – небоскрёба «Бурдж-Халифа» в Дубае.

В Токио Новый год встретили в центральном районе Сибуя. Правда, без салюта. Но веселья от этого не убавилось.

В Египте праздничный фейерверк устроили у знаменитых пирамид в Гизе, а в столице Ирака – на Багдадской башне.

В Москве на Красной площади тоже был салют. В этот раз Новый год российская столица отметила без снега.