1100 мигрантов атаковали границу испанского полуанклава

Нелегально проникнуть из Марокко в испанский полуанклав Сеута в воскресенье попытались около 1100 африканских мигрантов. Они намеревались перелезть через пограничное заграждение высотой шесть метров. Однако сделать это смогли только несколько десятков беженцев.

Подступы к забору им преградили испанские и марокканские правоохранители. Мигранты бросали в них камни и нападали, вооружившись металлическими прутьями. В результате пострадали пять полицейских из Испании и 50 — из Марокко.

После инцидента только двое мигрантов, нуждающихся в медицинской помощи, остались в Сеуте. Их доставили в больницу. Остальных нарушителей выдворили обратно в Марокко.

Испанские полуанклавы Сеута и Мелилья находятся на северо-западе Африки и граничат с Марокко. Мигранты часто пытаются нелегально попасть на их территорию, чтобы запросить убежища в Евросоюзе.

Для пресечения подобных действий испанские власти выстроили пограничное заграждение, отделяющее Сеуту от Марокко. Такую же стену возводят и вокруг Мелильи.

Правозащитные организации критикуют правительство Испании за то, что при подобных инцидентах некоторых мигрантов выдворяют обратно незамедлительно. По их мнению, избегая длительных процедур депортации, испанские власти лишают людей возможности просить убежища.