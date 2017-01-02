02 января 2017

Пожар на туристическом пароме в Индонезии: 23 погибших

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В одной из больниц Джакарты, столицы Индонезии, собрались десятки родственников жертв пожара на туристическом пароме. По меньшей мере, 23 человека погибли и 17 получили травмы и ожоги в результате возгорания. Инцидент произошёл 1 января. Судно следовало на курорты Тысячи островов к северу от Джакарты.

Как предполагается, пожар начался вскоре после выхода парома из порта на севере столицы. Одна из самых вероятных его причин – короткое замыкание.

На борту находилось более 250 человек. 194 были доставлены спасателями в безопасное место. Около 17 числятся пропавшими без вести.

[пассажир судна]:
«Внезапно каюту окутал густой дым. Все пассажиры в панике побежали на палубу, чтобы спустить на воду спасательные шлюпки. Пожар усилился моментально, он подбирался к бакам с горючим».

В настоящее время пожар потушен. Паром пришвартован у берегов столицы. Его осматривают, чтобы определить точную причину возгорания.

В Индонезии несчастные случаи на воде происходят довольно часто. Обычно туристические суда перегружены. На них также часто не хватает спасательных жилетов.

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