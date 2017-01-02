Танцами в медвежьих шкурах встретили румыны Новый год

По улицам румынского города Комэнешти прошли десятки «танцующих медведей». Согласно древней легенде, хищник, заглянувший в дом, приносит его обитателям благополучие, здоровье и удачу, а также – отгоняет злых духов.

Именно поэтому в Румынии издавна провожают старый год и встречают новый танцами в медвежьих костюмах.

[участник парада]:

«Мне 52 года. И последние 45 лет я надеваю шкуру медведя. Мы унаследовали эту традицию от старшего поколения».

В праздничном параде участвуют не только взрослые, но и молодёжь и даже совсем юные танцоры. Умение передаётся от отцов к детям в течение многих веков.

[участник парада]:

«Наша традиция – это то, что нельзя описать словами. Это нечто особенное. Так мы провожаем уходящий год. И это даёт нам хорошие ощущения. Мы веселимся, даём волю эмоциям. Прошедший год остаётся позади, и мы с нетерпением ждём нового, лучшего, более процветающего года».

Так встречали Новый год в Румынии ещё в дохристианские времена. Тогда жители деревень одевались в яркие наряды или шкуры медведей, а потом пели и танцевали у каждого дома, чтобы прогнать всё плохое.