Дети побывали в роли экскурсоводов в Музее им. Пушкина

[Наталья Гомберг, куратор мероприятия]:

«В этот день в музее шумно. В этот день в музее по-другому. В музее, конечно, так не может быть каждый день. Но именно в эти дни мы даём возможность относиться к музею немножко по-другому. Как к месту для игры, к месту, где можно разговаривать».

На один день бразды правления Музеем искусств имени Пушкина переходят детям. Смотрители, экскурсоводы – эти роли исполняют московские школьники.

Юные экскурсоводы – слушатели искусствоведческого кружка при музее. К ответственному дню готовились три месяца, темы экскурсий выбирали сами.

Один из участников – 16-летний Андрей. Юноша рассказывает о неразгаданных загадках музейной коллекции. Это греческая стела IV века до нашей эры, которую 30 лет назад нашли в Крыму.

[Андрей Красовицкий, участник акции]:

«Не сразу поняли, что это такое, потому что она лежала в перевёрнутом виде, и считали, что это часть пола. Только потом, когда её перевернули — увидели этот шедевр и начали его изучать».

До сих пор учёным не удалось разгадать ни автора, ни героев изображения. Однако Андрей делится предположениями.

[Андрей Красовицкий, участник акции]:

«Скорее всего, это были цари, относящиеся к династиям, которые правили в Крыму, и одновременно военачальники. Мы можем понять это и з шлемов, традиционных коринфских. Они у них были отодвинуты на затылок. Именно так их носили военачальников Греции, подчеркивая свою удаль, смелость».

Тем временем аудитория помладше уютно расположилась на полу древнегреческого зала. Возможность неформального общения для многих р одителей стала поводом впервые привести своих малышей в музей. Один из них — 5-летний Дима.

[Дима, юный посетитель музея]:

«Я рисую Медузу Горгону. И еще золотой щит. Для этого мне нужен оранжевый карандаш».

Такая акция проходит в Музее искусств имени Пушкина два раза в год.