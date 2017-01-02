02 января 2017

Дети побывали в роли экскурсоводов в Музее им. Пушкина

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На один день бразды правления Музеем искусств имени Пушкина переходят детям. Смотрители, экскурсоводы – эти роли исполняют московские школьники.

[Наталья Гомберг, куратор мероприятия]:
«В этот день в музее шумно. В этот день в музее по-другому. В музее, конечно, так не может быть каждый день. Но именно в эти дни мы даём возможность относиться к музею немножко по-другому. Как к месту для игры, к месту, где можно разговаривать».

Юные экскурсоводы – слушатели искусствоведческого кружка при музее. К ответственному дню готовились три месяца, темы экскурсий выбирали сами.

Один из участников – 16-летний Андрей. Юноша рассказывает о неразгаданных загадках музейной коллекции. Это греческая стела IV века до нашей эры, которую 30 лет назад нашли в Крыму.

[Андрей Красовицкий, участник акции]:
«Не сразу поняли, что это такое, потому что она лежала в перевёрнутом виде, и считали, что это часть пола. Только потом, когда её перевернули — увидели этот шедевр и начали его изучать».

До сих пор учёным не удалось разгадать ни автора, ни героев изображения. Однако Андрей делится предположениями.

[Андрей Красовицкий, участник акции]:
«Скорее всего, это были цари, относящиеся к династиям, которые правили в Крыму, и одновременно военачальники. Мы можем понять это и з шлемов, традиционных коринфских. Они у них были отодвинуты на затылок. Именно так их носили военачальников Греции, подчеркивая свою удаль, смелость».

Тем временем аудитория помладше уютно расположилась на полу древнегреческого зала. Возможность неформального общения для многих р одителей стала поводом впервые привести своих малышей в музей. Один из них — 5-летний Дима.

[Дима, юный посетитель музея]:
«Я рисую Медузу Горгону. И еще золотой щит. Для этого мне нужен оранжевый карандаш».

Такая акция проходит в Музее искусств имени Пушкина два раза в год.

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