Производитель знаменитого мыла из Алеппо перебрался в Париж

Запах лавра окутывает помещение мыловаренного предприятия в районе Сантени на юго-востоке Парижа.

Это самый известный косметический продукт сирийского города Алеппо. Но из-за гражданской войны теперь его создают не там, а здесь.

Хассан Харастани работал на фабрике в Алеппо. Знания ему передал его отец. Из города бежал в 2012. Сначала — в Ливан, затем, в сентябре 2014 года, — во Францию. С собой увёз и секретный состав мыла.

[Хассан Харастани, создатель мыла]:

«В Алеппо мы называем своё мыло лавровым – это часть наследия города. Такое мыло в Алеппо производили в течение, наверное, трёх тысяч лет. И сейчас способы не изменились, только — технологические средства. Ингредиенты такие же: оливковое масло, лавровое масло, гидроксид натрия и вода».

Говорит, что мыло на 100% натуральное. Не содержит красителей, консервантов или искусственных ароматизаторов.

Процесс достаточно длительный. Сначала в течение трёх дней все ингредиенты смешивают и варят, чтобы нейтрализовать кислоты. Потом нужно 12 часов, чтобы оно застыло. Затем мыло разрезают на бруски и ставят на нём печати. А после этого требуется ещё полгода для полного застывания.

[Хассан Харастани, создатель мыла]:

«Мыло, например, в Сирии, стоит наравне с едой. Если кто-то собирается поехать в Алеппо, то его просят, чтобы он в качестве подарка привёз мыло и затар. Затар – это чебрец».

Сирийца пригласил во Францию Самир Константини, наполовину француз и наполовину сириец. Раньше он занимался тем, что привозил мыло с фабрики, где работал Хассан, и продавал его во Франции. Теперь производство переместилось прямо сюда.

[Самир Константини, владелец фабрики]:

«За границей продукты «made in France» имеют превосходную репутацию, а я этого не знал. Если предлагаете косметику, сделанную во Франции, то это знак высокого качества. Лучшую косметику в мире делают во Франции».

На фабрике создают и другие косметические продукты, такие как крем для лица, шампунь и масла для тела. Все рецепты разработал бежавший из Алеппо сириец.