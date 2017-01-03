Почему гаитяне продолжают гибнуть от холеры?

Перед началом работы эти гаитяне полностью раздеваются, надевают лохмотья и затыкают ноздри табаком, чтобы не чувствовать невыносимого зловония.

Заходят в уборную на дворе. Затем голыми руками начинают очищать выгребную яму от экскрементов.

[Августе Августин, начальник бригады]:

«Я бы не был против делать это другим способом».

Затем мешки с отходами выбрасывают в реку или море.

Таких рабочих на Гаити называют «баякоу». Работают они по ночам, чтобы поменьше попадаться на глаза. Такой труд считают здесь постыдным. Многие вообще не признаются, что этим занимаются.

Такая примитивная система очистки считается одной из основных причин распространения в стране холеры. Эпидемия заболевания началась ещё в 2010 году. С тех пор заразилось около восьмисот тысяч человек; по меньшей мере, 9,5 тысяч умерли.

Симптом холеры – сильная диарея. Больные могут умереть от обезвоживания в течение нескольких часов, если не получат должного лечения.

Теперь ООН пытается повысить качество воды в местных водоёмах.

[Августе Августин, начальник бригады]:

«Раньше я бы выбросил это в море, но теперь полиция не разрешает, потому что люди будут есть рыбу, которую поймают, и заболеют холерой».

Эксперты говорят: необходимо создать нормальную канализационную систему, чтобы отходы не попадали в воду. Таким образом можно будет разорвать порочный круг распространения заболевания.

[Жан Поль Пине Дюпреваль, технический специалист]:

«Я считаю, что такой подход лучше. Нужно утилизировать отходы так, чтобы остановить передачу холеры».

Вируса холеры раньше на Гаити не было. ООН признала, что вирус случайно завезли её миротворцы из Непала. Ситуацию усугубил ураган «Томас», который обрушился на островное государство в ноябре 2010. В том же году, в январе, в стране произошло мощное землетрясение, которое оставило столицу в руинах. Это тоже способствовало вспышке эпидемии.