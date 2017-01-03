Турция: 12 человек арестованы в связи с терактом в ночном клубе

В понедельник полиция Турции провела рейды в связи с атакой на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. По некоторым данным, было арестовано не менее 12 человек. При этом главный подозреваемый, который открыл стрельбу из автомата, пока не схвачен.

Полиция уже обнародовала фото предполагаемого преступника и записи с камер видеонаблюдения. По одной из версий, нападавший может быть выходцем из Узбекистана или Кыргызстана.

В результате атаки погибло 39 человек. Среди них 11 граждан Турции, семь граждан Саудовской Аравии, а также граждане Ливана, Германии, Канады, России и других стран. 70 человек были ранены.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство», запрещённая в России и многих других странах. Ранее её лидеры призвали своих сторонников совершать нападения в Турции из-за её военной операции в Сирии.

Нападавший стрелял из автомата Калашникова. По разным данным, это длилось от 10 до 20 минут. Некоторые гости клуба в панике прыгали в холодные воды пролива Босфор.

[очевидец]:

«Как только он вошёл в ночной клуб, сразу начал стрелять, он не останавливался. Он стрелял без остановки минут 20. Мы думали — их там несколько, потому что огонь не прекращался. Мы спрятались, к счастью он не вышел на террасу, оставался внутри». [очевидец]:

«Внезапно я услышал выстрелы. Они не прекращались. Все начали убегать и прятаться. Мы с кузеном искали, где спрятаться. Я побежал в одну сторону, а он — в другую. Мы потеряли друг друга. Спрятавшись, мы начали писать друг другу. Стрельба не прекращалась».

Между тем, у достопримечательностей Стамбула по-прежнему можно увидеть туристов. Отдыхающие говорят, что не боятся.

[турист]:

«Стамбул – прекрасное место. Мы здесь будем пять дней и не собираемся уезжать. Мы здесь с женой. Будем хорошо проводить время». [турист]:

«Я бы не сказал, что мы переживаем, мы проведём отпуск, как запланировали. Если честно, такое может произойти где угодно, и пострадать может кто угодно».

Тем временем, власти Турции уже заявили, что военную операцию в Сирии останавливать не собираются.