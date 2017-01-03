Тюремный бунт в Бразилии: около 60 погибших

В ходе тюремного бунта в бразильском городе Манаус погибли около 60 человек. Об этом сообщил глава службы безопасности штата Амазонас. Этот бунт уже назвали одним из самых кровопролитных в Бразилии за последние годы.

Мятеж начался во второй половине дня в воскресенье. Полиция взяла ситуацию под контроль в понедельник утром.

Между тем, точное число погибших, а также бежавших во время беспорядков, пока неизвестно.

[Сержиу Фонтес, глава службы безопасности]:

«К сожалению, есть погибшие. Несколько тел заключённые выбросили за тюремную стену. Есть беглецы. Пока мы не знаем, сколько их. Беглецов разыскивают в лесах и на автотрассах».

Мятеж вспыхнул в результате вооружённой стычки между двумя крупнейшими в Бразилии бандами наркоторговцев. Заключённые устроили перестрелку с охранниками. Они взяли в заложники 12 тюремных надзирателей и более 70 других заключённых. Некоторых позже отпустили, некоторые были убиты.

Родственники заключённых пытаются узнать хоть какую-нибудь информацию о происходящем в тюрьме.

[мать заключённого]:

«Мой сын там. Полицию не волнует его безопасность. Я хочу знать, что с моим сыном».

Международные правозащитные организации критикуют Бразилию за переполненные тюрьмы, плохие условия содержания и постоянные мятежи заключённых.

Крупнейшим в современной истории Бразилии стал мятеж в тюрьме «Карандиру» в штате Сан-Паулу. Он произошёл в 1992 году. Тогда погибли более 110 человек. Большинство из них застрелила полиция во время подавления бунта.