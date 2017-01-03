Тюремный бунт в Бразилии: около 60 погибших

Мятеж начался во второй половине дня в воскресенье. Полиция взяла ситуацию под контроль в понедельник утром.
Между тем, точное число погибших, а также бежавших во время беспорядков, пока неизвестно.
[Сержиу Фонтес, глава службы безопасности]:
«К сожалению, есть погибшие. Несколько тел заключённые выбросили за тюремную стену. Есть беглецы. Пока мы не знаем, сколько их. Беглецов разыскивают в лесах и на автотрассах».
Мятеж вспыхнул в результате вооружённой стычки между двумя крупнейшими в Бразилии бандами наркоторговцев. Заключённые устроили перестрелку с охранниками. Они взяли в заложники 12 тюремных надзирателей и более 70 других заключённых. Некоторых позже отпустили, некоторые были убиты.
Родственники заключённых пытаются узнать хоть какую-нибудь информацию о происходящем в тюрьме.
[мать заключённого]:
«Мой сын там. Полицию не волнует его безопасность. Я хочу знать, что с моим сыном».
Международные правозащитные организации критикуют Бразилию за переполненные тюрьмы, плохие условия содержания и постоянные мятежи заключённых.
Крупнейшим в современной истории Бразилии стал мятеж в тюрьме «Карандиру» в штате Сан-Паулу. Он произошёл в 1992 году. Тогда погибли более 110 человек. Большинство из них застрелила полиция во время подавления бунта.