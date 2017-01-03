Чилийский Вальпараисо в огне: сгорело не менее 100 домов

Красный уровень опасности был объявлен в нескольких районах Чили из-за лесных пожаров. Пострадал прибрежный город Вальпараисо. Здесь сгорело не менее сотни жилых домов. Около 400 человек эвакуировано. Людей размещают в зданиях школ и спортивных центров.

Местные жители выносят из своих домов ценные вещи.

[местный житель]:

«Моя племянница жила вон в том доме, который только что сгорел. Дом был мой, но всё в нём потеряла племянница. Я потерял только дом». [жительница соседнего города]:

«Я живу ниже, а здесь живет моя семья. Я пришла помочь, но здесь настоящий хаос. Как видите, все повыбегали из домов, их эвакуируют. Возможно, в конце концов, эвакуируют весь район, потому что ветер постоянно меняет направление, так что нам нужно быть начеку».

Как сообщают местные власти, 19 человек пострадали. Из них 16 – от проблем с дыханием. Около 47 тысяч человек остались без света. К настоящему времени большинству домов электроснабжение восстановили.

С огнём пытаются справиться десятки пожарных бригад из Вальпараисо и соседних муниципалитетов. Мешают жара и сильный ветер.

[пожарный]:

«У нас до сих пор нет конкретных цифр ущерба. Муниципальные власти подсчитывают сейчас, но пострадало, наверное, не менее 100 домов».

Дороги в регионе перекрыты. Власти стараются обеспечить беспрепятственный проезд для машин служб экстренного реагирования.

Засуха в центральной части Чили вызвала рекордное количество лесных пожаров в прошлом году. За последние несколько недель эвакуации проводили и рядом со столицей Сантьяго, что в 100 километрах от Вальпараисо. Пожары также нанесли значительный ущерб важной для чилийцев индустрии лесного хозяйства.

Вальпараисо расположен на холмах и окружен сосновыми лесами. В городе много деревянных построек, особенно в бедных районах. В 2014 году в результате масштабного лесного пожара здесь погибло 13 человек и сгорело 2000 домов.