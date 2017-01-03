Япония: ко дворцу императора пришли 100 000 подданных

В течение дня император выходит к поданным пять раз и произносит приветственную речь.
[император Акихито]:
«С наступлением Нового года я молюсь за мир и безопасность народа этой страны и всей планеты».
Собравшиеся приветствуют монарха флажками и громкими пожеланиями долголетия.
Повышенное внимание к императору Акихито объясняется его прошлогодним заявлением о желании отречься для престола. В современной истории Японии этот случай беспрецедентный. Своё намерение 83-летний монарх объяснил тем, что возраст может помешать ему хорошо выполнять обязанности.
В настоящее время Акихито – единственный в мире правящий император. Если он отречётся от престола, трон займёт старший сын Нарухито.
В Японии император не наделён политической властью. Он считается символом государства и единства народа. Среди обязанностей монарха — приветствие иностранных гостей, зарубежные визиты, посещение детских учреждений и поездки в регионы, пострадавшие от стихийных бедствий.