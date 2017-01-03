Япония: ко дворцу императора пришли 100 000 подданных

Более 100 тысяч человек пришли к императорскому дворцу в Токио, чтобы послушать новогоднее обращение монарха. Такое число посетителей собралось здесь второй раз за всё время правления Акихито.

В течение дня император выходит к поданным пять раз и произносит приветственную речь.

[император Акихито]:

«С наступлением Нового года я молюсь за мир и безопасность народа этой страны и всей планеты».

Собравшиеся приветствуют монарха флажками и громкими пожеланиями долголетия.

Повышенное внимание к императору Акихито объясняется его прошлогодним заявлением о желании отречься для престола. В современной истории Японии этот случай беспрецедентный. Своё намерение 83-летний монарх объяснил тем, что возраст может помешать ему хорошо выполнять обязанности.

В настоящее время Акихито – единственный в мире правящий император. Если он отречётся от престола, трон займёт старший сын Нарухито.

В Японии император не наделён политической властью. Он считается символом государства и единства народа. Среди обязанностей монарха — приветствие иностранных гостей, зарубежные визиты, посещение детских учреждений и поездки в регионы, пострадавшие от стихийных бедствий.