В финском отеле гостей будят во время полярного сияния

Наблюдать за полярным сиянием из домика со стеклянным куполом – что может быть удобнее? Однако долго сопротивляться сну в тёплой кровати может не каждый. И в финском отеле в Лапландии нашли выход.

Теперь появление природного светового шоу отслеживают специальные сотрудники. Удостоверившись в том, что свечение началось, наблюдатель будит постояльцев. Сигнал слышат только те, кто заранее заказал эту услугу.

[Матиас Сараярви, наблюдатель]:

«Я жду, когда сияние станет сильнее, а потом бужу людей. Иногда я стою здесь целый час и жду, когда же свечение усилится».

Полюбоваться на природное явление приезжают со всех уголков Земли. Для туристов из Сингапура полярное сияния – настоящая экзотика.

[туристка из Сингапура]:

«Мы увидели сияние, и оно великолепно. Многие наши друзья приезжали сюда в последние два года, и нам захотелось самим на него посмотреть».

Первые домики со стеклянной крышей появились здесь три года назад. Сейчас их уже 30. Владелец отеля уверен: полярным сиянием нужно полюбоваться хотя бы раз в жизни.

[Вилле Хаавикко, владелец отеля]:

«Это настолько чистая вещь. Невозможно подделать северное сияние, и людям просто нужно такое увидеть».

Работники отеля и сами стараются не пропускать возможность насладиться световым шоу в земной атмосфере.

[Вилле Хаавикко, владелец отеля]:

«Увидев северное сияние, мы останавливаемся и смотрим, потому что оно никогда не бывает одинаковым».

Полярное сияние можно наблюдать в Лапландии в период с середины августа до начала апреля. В городок Рованиеми ежегодно приезжают почти полмиллиона туристов.

Северное сияние возникает в верхних слоях атмосферы, обладающих магнитосферой, которая взаимодействует с заряженными частицами солнечного ветра.