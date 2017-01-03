Принтер без чернил разрабатывают в Нидерландах

Группа выпускников нидерландского технологического университета Делфта разработала метод чёрно-белой печати на бумаге без использования расходных материалов. Чернила или порошок не нужны.

Они говорят, что уже через несколько лет технологию начнут использовать в промышленности.

Принцип нового принтера таков: пучком лазера инфракрасного диапазона надпись на бумаге выжигается.

Разработал метод выпускник Вен Чандрасекар, выходец из Индии.

[Вен Чандрасекар, создатель принтера]:

«Мы применяем энергию лазера, и цвет бумаги изменяется. Последние несколько лет мы работали над качеством цвета, теперь цвет такой же чёрный, как после обычного принтера».

Наверное, все в школе экспериментировали с выжиганием при помощи лупы и солнечного света.

Этот принтер работает по тому же принципу. Единственная разница — в том, что исследователи нашли баланс между интенсивностью лазера и структурой линз. Таким образом, процесс так называемой карбонизации выглядит как обычная печать на принтере.

Исследователь университета Ауреле Адам говорит, что никогда ранее такую технологию не тестировали.

[Ауреле Адам, исследователь из Университета технологий Делфта]:

«Лазер должен быть очень направленным. Мы достигаем этого, разрабатывая очень сложную оптическую систему. Кроме того, интенсивность света должна быть высокой в центре и слабой по бокам».

Исследователи надеются, что их технология в будущем будет использована в промышленности, а также большими издательскими компаниями. В этом случае удастся сократить расходы на картриджи для принтеров и ущерб для окружающей среды. Ну а главное: такой принтер никогда не исчерпает своей способности печатать.