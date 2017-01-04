Нетаньяху подозревают в получении подарков от бизнесменов

Израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху допросили следователи в его резиденции в Иерусалиме. Главу правительства обвиняют в получении подарков от бизнесменов, что является нарушением кодекса поведения госслужащих страны.

Допрос продолжался около трёх часов. Полиция не сообщила, какие именно обсуждались вопросы.

Сам премьер все обвинения отрицает.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Я говорил раньше и повторю сейчас: ничего не обнаружат, потому что ничего не было. Вы продолжаете пускать мыльные пузыри, а мы продолжим руководить государством Израиль».

Ранее генеральный прокурор Израиля решил, что для начала криминального расследования имеется достаточно доказательств.

Местные СМИ сообщают, что дело касается подарков стоимостью «сотни тысяч шекелей», которые израильские и иностранные бизнесмены якобы преподносили политику.

67-летний Биньямин Нетаньяху периодически занимал руководящие должности в правительстве с 1996 года. За это время он оказывался в центре нескольких скандалов. Так, в 2000 году в отношении него и его супруги было проведено полицейское расследование по обвинению в коррупции. Однако обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств.