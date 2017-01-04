04 января 2017

Нетаньяху подозревают в получении подарков от бизнесменов

| 0
Израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху допросили следователи в его резиденции в Иерусалиме. Главу правительства обвиняют в получении подарков от бизнесменов, что является нарушением кодекса поведения госслужащих страны.

Допрос продолжался около трёх часов. Полиция не сообщила, какие именно обсуждались вопросы.

Сам премьер все обвинения отрицает.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:
«Я говорил раньше и повторю сейчас: ничего не обнаружат, потому что ничего не было. Вы продолжаете пускать мыльные пузыри, а мы продолжим руководить государством Израиль».

Ранее генеральный прокурор Израиля решил, что для начала криминального расследования имеется достаточно доказательств.

Местные СМИ сообщают, что дело касается подарков стоимостью «сотни тысяч шекелей», которые израильские и иностранные бизнесмены якобы преподносили политику.

67-летний Биньямин Нетаньяху периодически занимал руководящие должности в правительстве с 1996 года. За это время он оказывался в центре нескольких скандалов. Так, в 2000 году в отношении него и его супруги было проведено полицейское расследование по обвинению в коррупции. Однако обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств.

Нетаньяху подозревают в получении подарков от бизнесменовВ Мёртвом море впервые состоялся заплывПожары в Израиле: в Хайфе сгорели сотни домовРоботы станцевали на первой выставке передовых технологий в ИзраилеВ Германии поймали подозреваемого в планировании терактаМигрантов, которые добровольно покинули Германию, стало большеВ Австралии пресекли крупные теракты в центре МельбурнаПо всей Германии прошли антитеррористические рейдыНайдена рукопись возрастом 2700 лет с упоминанием Иерусалима«Скромную» моду продвигает дизайнер из Израиля

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.