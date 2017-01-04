Болливуд пришёл в Голливуд в режиме «фитнес»

Любители фитнеса Лос-Анджелеса получили возможность вместо рутинных тренировок с головой окунуться в мир Болливуда.

Танцы в стиле индийского кино, но со спортивным уклоном – на пике популярности. Подобные тренировки предлагают в местных танцевальных классах и фитнес-студиях.

Занятия включают повороты, растяжки, прыжки. И всё это с присущими индийскому кино мимикой, жестами и эмоциями.

[Шалини Вадера, косметолог]:

«Болливуд – крупнейшая индийская индустрия кино, в каждом индийском фильме – удивительные танцевальные сцены. Это отличные танцы, которые пришли из индийской культуры».

Тренировки проводит Ачинта Макдениэл. Говорит, такие занятия – отличная кардиотренировка. Пульс ускоряется, работает много групп мышц, всё задействовано одновременно. И в этом процессе можно также получать удовольствие, представляя себя звездой Болливуда.

[Ачинта Макдениэл, фитнес-тренер]:

«Это не сравнить с часом тренировки на беговой дорожке или орбитреке, вот почему людей это привлекает. Это спортивная тренировка, но она не похожа на поход в спортзал».

Тренер также говорит, что такие занятия – способ снять напряжение.

[Ачинта Макдениэл, фитнес-тренер]:

«Я постоянно кричу, им не остаётся ничего кроме как входить в образ, потеть, кружиться, прыгать, поворачиваться, закручиваться, изгибаться и подпевать».

Студия находится недалеко от театра Долби, где проходит церемония награждения премией «Оскар». Сюда нередко приходят профессионалы в индустрии. Например, Армандо танцует в сценической версии диснеевского хита «Холодное сердце».

[посетитель занятий]:«Это более интенсивная кардиотренировка, чем в других танцевальных стилях. Здесь много движений руками, ногами, вообще много движений, пульс ускоряется».

На занятиях всех участников стимулируют расслабиться и полностью отдаваться заводным индийским ритмам.