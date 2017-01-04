Представитель Великобритании в ЕС неожиданно ушёл в отставку

Представитель Великобритании в Европейском союзе во вторник неожиданно ушел с поста. Это произошло всего за три месяца до начала формальных переговоров о «брексите».

Айвен Роджерс сообщил, что уйдёт с должности раньше срока. Причин такого решения не назвал. Это уже вторая подобная отставка в свете британского референдума. В июне пост еврокомиссара покинул британец Джонатан Хилл.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявляла, что формальные переговоры о выходе страны из состава блока начнутся в конце марта этого года. Как предполагается, они будут самыми сложными в современной истории Европы.

В ходе переговоров необходимо будет решить много вопросов: сохранят ли британские экспортёры беспошлинный доступ на единый европейский рынок, смогут ли британские банки обслуживать клиентов на материке и как будут обеспечены права многочисленных граждан ЕС, живущих на территории Великобритании.

Айвена Роджерса на должность представителя Великобритании в ЕС в 2013 году назначил бывший премьер Дэвид Кэмерон. Роджерс один из самых опытных британских дипломатов в вопросах взаимодействия с ЕС. Ранее он работал на Даунинг-стрит, в британском казначействе, в Еврокомиссии, в Citigroup и Barclays Capital.

После того как Кэмерон потерпел поражение на референдуме 23 июня, Роджерс раскритиковал премьера за недостаток упорства. По его словам, тот должен был активнее добиваться более выгодных условий членства страны в ЕС.

Роджерс также предупреждал нынешний кабинет министров Терезы Мэй, что согласование торговых документов между ЕС и Великобританией может затянуться до середины 20-х годов. По его словам, в конечном итоге эти документы отвергнут в национальных парламентах.