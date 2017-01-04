В Алабаме оценивают ущерб после шторма

В американском штате Алабама оценивают ущерб, нанесённый стихией. На регион обрушился сильный шторм, включая наводнения и торнадо. Торнадо унёс жизни четырёх человек.

Это городок Галф-Шорс в южной части штата. Здесь жертв нет, но порывы ветра и ливни сильно повредили местные магазины.

Мэтт Лампкин — владелец магазина мороженого.

[Мэтт Лампкин, владелец магазина мороженого]:

«Магазин вскрыло как консервную банку. Ужас какой-то». [Грант Браун, представитель городского совета]:

«Мы не знаем, что это было — воздушный микропорыв или торнадо».

Джилл Кэннон — владелица магазина цветов.

[Джилл Кэннон, владелица цветочного магазина]:

«Мы наблюдали, и вдруг это оказалось над нами, очень быстро. Всё здание затряслось, и кусок крыши ударил в машину моей мамы».

Пострадал и местный зоопарк.

[Пэтти Холл, директор зоопарка]:

«Звери были в этих клетках, и клетки сдуло в пруд. Они были в воде до тех пор, пока мы их не вытащили».

Впрочем, многие не теряют оптимизма.

[Джилл Кэннон, владелица цветочного магазина]:

«Это тяжело, но у Бога есть свой план. У всего есть причина. И всё возродится в большем и лучшем виде».

Напомним, в ноябре прошлого года в результате сильных штормов в штатах Алабама и Миссисипи погибли три человека.