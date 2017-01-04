Новый Генеральный секретарь ООН приступил к работе

Экс-премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш во вторник приступил к исполнению обязанностей Генерального секретаря Организации Объединённых Наций.

Первый рабочий день Гутерреша начался с возложения венка в память о павших миротворцах.

Бывший португальский государственный деятель вступил в новую должность 1 января. На посту Генерального секретаря ООН Гутерреш сменил Пан Ги Муна, который возглавлял организацию два срока подряд: с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016-го.

Кандидатуру Антониу Гутерреша на выборы Генерального секретаря выдвинули летом прошлого года. 5 октября объявили о его победе в голосовании Совета Безопасности. А 13 октября Генеральная Ассамблея избрала португальца на пост Генерального секретаря ООН.

Антониу Гутерреш занимал должность премьер-министра Португалии с 1995 по 2002 годы. Он также проработал в качестве Верховного комиссара ООН по делам беженцев с 2005 по 2015 годы.

На новом посту Гутерреш намерен уделять внимание предотвращению военных конфликтов, преодолению кризисов и соблюдению прав человека во всём мире.