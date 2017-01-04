В Лондонском зоопарке начался подсчёт животных

[Марк Хаббен, сотрудник Зоологического общества Лондона]:

«Это возможность зафиксировать, сколько животных обитает в каждом вольере. Проводить перепись – это одно из требований при лицензировании зоопарка».

Гигантскую работу предстоит проделать сотрудникам Лондонского зоопарка. После новогодних праздников здесь начинается традиционная перепись животных. Перед смотрителями стоит непростая задача – выследить, а потом подсчитать обитателей зоологического парка. Их не менее 18 тысяч.

Во время переписи смотрители оценивают успехи за год в разведении различных видов животных, в том числе – редких.

[Марк Хаббен, сотрудник Зоологического общества Лондона]:

«Важно разводить животных, которым угрожает исчезновение, — таких как суматранские тигры. В этом году нам повезло – родились двое тигрят. В конце июня наша тигрица Мелати принесла детёнышей мужского и женского пола. Для нас это успех».

Малышей назвали Ахиллес и Карис. Сейчас им уже по полгода. Тигрята чувствуют себя хорошо, но публики пока стесняются. Поэтому к оставленным угощениям малыши не притронулись. Их отведали грозный тигр-отец и бесстрашная сорока.

Полным ходом идёт перепись и в других вольерах. Сотрудники зоопарка пересчитывают всех бегающих, ползающих и водоплавающих обитателей. В общей сложности, здесь нашли кров более 700 видов представителей фауны.

Полученная информация необходима для планирования различных международных программ по разведению животных, которым угрожает исчезновение.