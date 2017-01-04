В Мосуле открыли коридор для мирных жителей

Иракские военные открыли безопасный проход для гражданских из района Митак в Мосуле. Правительственная армия продолжает прорываться вглубь восточной части города в попытке захватить главный оплот ИГИЛ в стране.

Подразделения быстрого реагирования иракской армии проводят операцию в Митаке при поддержке коалиции с воздуха.

[член подразделения быстрого реагирования]:

«Мы продолжаем продвигаться в этом районе при поддержке иракской авиации. Мы открыли безопасные коридоры, чтобы семьи смогли уйти. Наше наступление продолжится, а враг уже дрожит».

Бои ведут и в районе Карама. Там с боевиками сражаются элитные контртеррористические войска.

К настоящему времени из города бежало уже более 114 тысяч гражданских. По данным ООН, в Мосуле может оставаться ещё около полутора миллионов мирных жителей.

Несмотря на ожесточённые бои, боевики «Исламского государства» продолжают совершать теракты в других районах страны. Так, за последние четыре дня, по меньшей мере, два взрыва прогремело в Багдаде.

В целом атаки смертников, заложенные на дорогах мины, снайперы и бомбы – самые смертоносные приёмы ИГИЛ в процессе противостояния 100-тысячной армии Ирака.

Вторая фаза наступления в Мосуле началась на прошлой неделе после месячного перерыва. Армии удалось вытеснить боевиков из нескольких районов, несмотря на ожесточённое сопротивление. После освобождения восточных районов предстоит ещё захватить западную часть города.

В настоящее время под контролем правительственный войск находится приблизительно четверть территории Мосула.