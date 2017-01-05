Безработица в Германии опустилась до рекордного уровня

[Франк-Юрген Вайзе, глава Федерального ведомства по труду]:

«Возросли уровни бытового потребления и общественного спроса. В декабре безработных было два миллиона 568 тысяч. Это на 113 тысяч меньше, чем годом ранее».

Уровень безработицы в Германии в декабре снизился больше, чем ожидалось. Таким образом, число нетрудоустроенных в крупнейшей экономике Европы опустилось до рекордно низкого показателя. Данные предоставило Федеральное ведомство по вопросам трудоустройства.

Общее число безработных с учётом сезонных колебаний сократилось на 17 тысяч до двух миллионов 638 тысяч человек. Это сокращение оказалось намного более значительным, чем прогнозировали ранее.

Скорректированный уровень безработицы составил 0,6%. Это самый низкий показатель со времени объединения Германии в 1990 году.

[Франк-Юрген Вайзе, глава Федерального ведомства по труду]:

«Средний уровень безработицы за весь 2016 год составил 2 миллиона 691 тысячу человек. Последний раз безработица была на таком низком уровне в 1991 году».

В 2016 году в целом трудоустроено было 43 миллиона 400 тысяч человек. Это рекордный показатель. Рынок трудоустройства процветает на фоне роста экономики, низких процентных ставок и увеличенных государственных расходов.