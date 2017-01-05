Сильный шторм обрушился на Аргентину и Уругвай

[житель Санта-Фе]:

«В моем доме сейчас 40 сантиметров воды. Это бедствие». [жительница Санта-Фе]:

«Воды по грудь, это что-то невообразимое. Вам, журналистам, в те места не добраться».

На ряд регионов Аргентины и Уругвая обрушилась непогода. Уже несколько дней там — сильные дожди и ветры.

Это аргентинский город Санта-Фе. Здесь снова затопило улицы – всего за неделю выпало 310 миллиметров осадков. При том, что Санта-Фе уже сильно пострадал от непогоды в конце декабря.

[житель Санта-Фе]:

«Здесь столько воды, кое-где почти по грудь. Это очень сильное наводнение. Мы пережили много наводнений – четыре или пять, но это самое сильное».

Как сообщают власти, несколько десятков семей были эвакуированы из своих домов. Их разместили в местных спортивных и культурных центрах. Дальнейшие эвакуации планируют проводить по всему региону.

Тем временем власти соседнего Уругвая сообщают о 17 пострадавших после того, как шторм обрушился на столицу страны Монтевидео. Скорость ветра достигала 100 километров в час. Стихия ломала деревья и сдувала туалетные будки.

В Уругвае из-за непогоды объявлен оранжевый уровень угрозы. За 3,5 часа в спасательные службы поступило более 1200 звонков.