Экипаж МКС совершит выход в открытый космос

[Кеннет Тодд, сотрудник НАСА]:

«Установка этих литий-ионных батарей очень важна для программы. Это значимый шаг вперёд с технологической точки зрения. Срок службы этих аккумуляторов будет немного больше. Это означает, что в будущем на орбиту можно доставлять меньше груза». [Джадд Фрилинг, сотрудник НАСА]:

«Они направятся к шлюзовому отсеку «КВЕСТ» 6 января в 6 часов утра по местному времени». [Кеннет Тодд, сотрудник НАСА]:

«Костюмы уже готовы. Я вижу, что команда тоже готова, и МКС находится в нужных условиях, так что вся команда готова выйти в открытый космос».

Астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Пегги Уитсон совершат в пятницу первый в этом году выход в открытый космос. Члены долговременной экспедиции МКС-50 заменят никель-водородные аккумуляторы на новые литий-ионные батареи.

Ассистировать астронавтам будут россиянин Олег Новицкий и француз Тома Песке. При этом они будут находиться внутри орбитальной станции.

Уже на 13 января запланирован ещё один выход в открытый космос. Его совершат Тома Песке и Роберт Шейн Кимбро. Астронавты продолжат модернизировать систему питания орбитальной станции. Ассистентами будут Олег Новицкий и Пегги Уитсон.

Для Томы Песке выход в открытый космос станет первым в его карьере астронавта. Пегги Уитсон побывает за пределами станции в седьмой раз. В открытом космосе она уже провела почти 40 часов. Астронавт Кимбро совершит третий, а затем четвёртый выход в космос.