Экипаж МКС совершит выход в открытый космос

[Кеннет Тодд, сотрудник НАСА]:
«Установка этих литий-ионных батарей очень важна для программы. Это значимый шаг вперёд с технологической точки зрения. Срок службы этих аккумуляторов будет немного больше. Это означает, что в будущем на орбиту можно доставлять меньше груза».
[Джадд Фрилинг, сотрудник НАСА]:
«Они направятся к шлюзовому отсеку «КВЕСТ» 6 января в 6 часов утра по местному времени».
[Кеннет Тодд, сотрудник НАСА]:
«Костюмы уже готовы. Я вижу, что команда тоже готова, и МКС находится в нужных условиях, так что вся команда готова выйти в открытый космос».
Ассистировать астронавтам будут россиянин Олег Новицкий и француз Тома Песке. При этом они будут находиться внутри орбитальной станции.
Уже на 13 января запланирован ещё один выход в открытый космос. Его совершат Тома Песке и Роберт Шейн Кимбро. Астронавты продолжат модернизировать систему питания орбитальной станции. Ассистентами будут Олег Новицкий и Пегги Уитсон.
Для Томы Песке выход в открытый космос станет первым в его карьере астронавта. Пегги Уитсон побывает за пределами станции в седьмой раз. В открытом космосе она уже провела почти 40 часов. Астронавт Кимбро совершит третий, а затем четвёртый выход в космос.