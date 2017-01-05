05 января 2017

На рыбном аукционе в Токио продали тунца за $615 000

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Вот так, сосредоточенно и неспешно, выбирают покупатели голубого тунца на токийском рынке Цукидзи. Однако сначала за товар необходимо предложить лучшую цену на аукционе. Первые в этом году рыбные торги открылись здесь в 5 утра.

В одном помещении – сразу несколько продавцов. Страсти накаляются. Но лучший лот, как и предыдущие пять лет подряд, достаётся владельцу крупнейшей в Японии сети суши-ресторанов. За голубого тунца весом 212 килограммов Киёси Кимура заплатил 615 тысяч долларов.

В Японии на первом рыбном аукционе года часто тунец продаётся намного дороже его реальной стоимости. Однако здесь считается, что такая покупка принесёт хорошую торговлю в новом году.

Рынок Цукидзи – один из крупнейших в Японии оптовых рынков рыбы и морепродуктов. Его ежедневно посещают тысячи туристов. На своём нынешнем месте рынок возник более 80 лет назад. Однако токийские власти в 2012 году решили перенести его на новое место – в район Тоёсу.

Позже перенос отложили из-за опасений, что почва и вода там загрязнены токсичными веществами.

[Нобуюки Аоки, директор рыбной компании Daitogyorui]:
«Надеюсь, новый год внесёт ясность в вопрос о безопасности нового места и избавит нас от неопределённости».

Между тем, многие торговцы и даже покупатели — против переноса рынка. Одна из причин – отдалённость нового места.

[продавец рыбы]:
«Мне кажется, когда рынок на доступном расстоянии – это лучше для всех».

[продавец рыбы]:
«Расположение неудобное, и так много проблем проявилось, так что я против переезда».

Мэр Токио заявила, что результаты анализов почвы и воды в районе Тоёсу будут обнародованы в середине января. Она также надеется, что к концу года вопрос о переносе рынка будет решён окончательно.

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