Скелет диплодока Диппи отправляется в турне

Копия скелета диплодока встречала посетителей Музея естествознания в Лондоне последние 35 лет. Но теперь её разбирают. Диппи (так называют этот экспонат) отправляется в турне по британским городам.

На подготовку к путешествию уйдёт около 12 месяцев. Все хрупкие гипсовые детали скелета нужно будет аккуратно упаковать.

[Лоррейн Корниш, сотрудница музея]:

«Это последний день Диппи. Утром мы начнём его разбирать. Мы уберём стеклянное ограждение. Начнём с хвоста, затем тело, затем шея. В течение следующего месяца мы будем по очереди снимать каждую из 292 костей. Мы их почистим, осмотрим и упакуем».

Скелет — четыре метра 25 сантиметров в высоту и 21 метр в длину. Его представят в восьми британских городах. Турне будет продолжаться до 2020 года.

Пока на место диплодока временно поместят скелет голубого кита.

Впервые Диппи попал в музей в 1905 году. Его подарил предприниматель Эндрю Карнеги. Своё место у центрального входа динозавр занял в 1979 году.

Диплодоки обитали на Земле в поздний Юрский период, это около 150-147 миллионов лет назад.