06 января 2017

В Аргентине выгорело более миллиона гектаров степей

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В Аргентине не могут справиться с лесными пожарами. Огонь полыхает с декабря и за это время охватил провинции Ла-Пампа, Рио-Негро и Буэнос-Айрес. Как сообщают власти, уничтожено либо повреждено более миллиона гектаров степей.

[пожарный-доброволец]:
«С божьей помощью нам удалось пройти с одной стороны огневого фронта на другую. Но пожар продолжается в условиях сильного ветра. Огонь продолжает полыхать и разгораться, и нет способа этому противостоять».

До населённых пунктов огонь, к счастью, пока не добрался – человеческих жертв нет. В то же время из-за пожара произошла массовая гибель скота. Также уничтожены тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, включая посевы и пастбища.

[пожарный]:
«Дело в том, что вся юго-западная часть провинции Буэнос-Айрес очень сухая. Отсюда такие пожары».
Из-за задымления затруднено движение на автотрассе национального значения.

В настоящее время пожарные пытаются справиться с четырьмя очагами возгорания. Частично их уже удалось взять под контроль. Ситуацию осложняют сильный ветер и отсутствие дождей.

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