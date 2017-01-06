В Аргентине выгорело более миллиона гектаров степей

[пожарный-доброволец]:

«С божьей помощью нам удалось пройти с одной стороны огневого фронта на другую. Но пожар продолжается в условиях сильного ветра. Огонь продолжает полыхать и разгораться, и нет способа этому противостоять».

В Аргентине не могут справиться с лесными пожарами. Огонь полыхает с декабря и за это время охватил провинции Ла-Пампа, Рио-Негро и Буэнос-Айрес. Как сообщают власти, уничтожено либо повреждено более миллиона гектаров степей.

До населённых пунктов огонь, к счастью, пока не добрался – человеческих жертв нет. В то же время из-за пожара произошла массовая гибель скота. Также уничтожены тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, включая посевы и пастбища.

[пожарный]:

«Дело в том, что вся юго-западная часть провинции Буэнос-Айрес очень сухая. Отсюда такие пожары».

Из-за задымления затруднено движение на автотрассе национального значения.

В настоящее время пожарные пытаются справиться с четырьмя очагами возгорания. Частично их уже удалось взять под контроль. Ситуацию осложняют сильный ветер и отсутствие дождей.