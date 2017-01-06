В Аргентине выгорело более миллиона гектаров степей

[пожарный-доброволец]:
«С божьей помощью нам удалось пройти с одной стороны огневого фронта на другую. Но пожар продолжается в условиях сильного ветра. Огонь продолжает полыхать и разгораться, и нет способа этому противостоять».
До населённых пунктов огонь, к счастью, пока не добрался – человеческих жертв нет. В то же время из-за пожара произошла массовая гибель скота. Также уничтожены тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, включая посевы и пастбища.
[пожарный]:
«Дело в том, что вся юго-западная часть провинции Буэнос-Айрес очень сухая. Отсюда такие пожары».
Из-за задымления затруднено движение на автотрассе национального значения.
В настоящее время пожарные пытаются справиться с четырьмя очагами возгорания. Частично их уже удалось взять под контроль. Ситуацию осложняют сильный ветер и отсутствие дождей.