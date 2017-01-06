Таиланд: раненого слонёнка лечат купаниями

Это маленькая Фах-Джам. Ей всего пять месяцев, но слонёнку уже пришлось многое пережить. В ноябре она попала в капкан, установленный сельскими жителями близ города Чантхабури.

К счастью, Фах-Джам взял на попечение частный тропический парк Нонг Нуч в Паттайе. Люди, а также другие слоны здесь окружили её заботой и помогли выжить.

[Кампон Тансача, управляющий тропическим садом]:

«Теперь она здорова почти на 100%, не считая ноги. И эту проблему нужно решить. Мы не можем просто отпустить её, чтобы она ходила на трёх ногах. Она не может ходить».

У слонёнка повреждена передняя нога. И чтобы её вылечить, используют гидротерапию.

[Падет Сиридумронг, ветеринар]:

«Сейчас нам нужно выяснить, будет ли она перемещать больше веса на раненую стопу. Если – да, то это значит, что лечение пошло на пользу. Но я думаю, на это уйдет не меньше двух месяцев».

Пока для Фах-Джам это лишь второй урок плавания. Ветеринары говорят: она уже делает успехи.

[Падет Сиридумронг, ветеринар]:

«К четвёртой или пятой сессии она будет наслаждаться плаванием ещё больше. Она ещё маленькая, поэтому поначалу немного боится. Но от природы слоны любят воду».

Если лечение поможет, слонёнку больше не понадобится протез.

Слон – национальное животное Таиланда. В дикой природе страны их насчитывается около 3700. Ещё 4000 одомашнены.