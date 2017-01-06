Пакистанцы полюбили фитнес-тренировки

Пакистанка Сания ходит в фитнес-центр в Карачи семь дней в неделю. Она мать троих детей. Живёт в таком ритме уже около года. Говорит, что занятия – отличная энергетическая зарядка на целый день.

[Сания, жительница Карачи]:

«Если начинаешь свой день с упражнений, то целый день сознание расслабленное, тело подтянутое, заряда энергии хватает до вечера, а ещё это защищает от многих болезней».

Здоровым образом жизни начинают увлекаться всё больше жителей пакистанской столицы. Многие говорят, что это отличный способ снять стресс, ведь жизнь в оживлённом мегаполисе очень напряжённая.

[Ахмед, житель Карачи]:

«В фильмах можно увидеть, что все актёры, не только главные, очень подтянутые. Сейчас все ценят фитнес, все хотят выглядеть хорошо. <> Раньше не было тренеров и спортзалов, сейчас есть. Раньше не было тренировочных программ, а сейчас есть. Сейчас есть женщины-тренеры, а раньше такого не было».

Несмотря на консервативный устрой общества, женщины тренируются в одном зале с мужчинами. То же касается групповых занятий.

Один из тренеров даёт советы тем, кто пытается при помощи физических упражнений сбросить вес.

[Сайед Камран Ахмед, тренер]:

«Человек должен худеть максимум на один-полтора килограмма в месяц. Если человек хочет похудеть на 10 килограммов в месяц, то это может закончиться травмами. Люди часто интенсивно тренируются в неправильной позе, что увеличивает шанс травмирования, особенно поясницы, коленей или шеи».

Популярными становятся и вот такие интенсивные фитнес-курсы. Они проводятся регулярно. Продолжительность – 42 дня. Здесь внимание уделяется интенсивным интервальным тренировкам. Они предназначены для тех, у кого нет времени на постоянные походы в спортзал.

Мужчины здесь тоже занимаются вместе с женщинами.

[Нусрат Хидаятулла, соосновательница фитнес-курсов]:

«Когда мы начинали, то подумали, что не хотим разделять мужчин и женщин в разных помещениях, но мы также хотим, чтобы им было комфортно. Поэтому мы их условно разделили, но тренировки проводятся вместе».

Немалое внимание в ходе курсов уделяют и питанию. На месте работает профессиональный диетолог.