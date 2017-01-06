Apple убрала приложение New York Times по требованию властей КНР

Компания Apple убрала из своего онлайн-магазина iTunes в Китае англоязычное и китаеязычное приложения газеты New York Times. Этого потребовали власти КНР.

В Китае веб-сайты газеты блокируются с 2012 года после серии статей о материальном благосостоянии семьи бывшего премьера. По словам представителя Apple в Калифорнии, компанию уведомили о том, что приложение нарушило местные законы.

Для некоторых читателей в Китае ущерб ограничен, поскольку они всё равно могут получить доступ к информации.

[читательница New York Times]:

«Возможный результат – я не смогу получить новости вовремя, придётся «перелазить стену», чтобы получить информацию».

«Перелезть стену» — это общепринятое среди китайских пользователей название прорыва через так называемый «Великий китайский файрвол» — систему фильтрации содержимого интернета в КНР.

Ранее компания Apple также удаляла приложения по требованию китайских властей, но такого крупного СМИ, как New York Times, это коснулось впервые. По меньшей мере, три других приложения в последние годы были удалены из магазина компании по обвинениям в «незаконном контенте».

Приложения других международных изданий, чьи веб-сайты блокируются в Китае, включая CNN, Wall Street Journal и Financial Times, пока в онлайн-магазине доступны.