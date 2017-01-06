06 января 2017

Ян Эгеланн: 5 из 21 региона Сирии закрыты для гумконвоев

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Режим прекращения огня в Сирии, в основном, соблюдается. Однако гуманитарным конвоям не предоставляют доступа в некоторые регионы страны. Об этом сообщил специальный советник ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеланн. По его словам, в этом месяце гумконвои не допустили в пять из 21 района, включая окрестности Дамаска, Хомс и Хаму.

[Ян Эгеланн, спецсоветник ООН]:
«В основном, это окраины Дамаска, где продолжаются бои, но также — Хомс и Хама. То есть ситуация напряжённая, несмотря на то, что на больших территориях режим прекращения огня соблюдается. Гражданское население по-прежнему в бедственном положении, а нам отказывают в доступе в слишком много регионов».

30 декабря Турция и Россия объявили о том, что в Сирии было достигнуто соглашение о временном прекращении огня. Они также сказали, что добьются открытия доступа в Сирию для гуманитарных организаций.

По словам Яна Эгеланна, в Дамаске наблюдается нехватка питьевой воды. А это может привести к распространению заболеваний.

[Ян Эгеланн, спецсоветник ООН]:
«Мы считаем, что от нехватки воды страдает 5,5 миллионов мирных жителей. Это означает, что водопроводной воды у них больше нет, у большинства — нет. Это продолжается уже две недели, и это нужно прекратить».

В настоящее время столица Сирии, Дамаск, лишилась источников питьевой воды на 80%. Власти заявляют, что всему виной диверсия, устроенная повстанцами в долине Вади-Барада, откуда берёт начало основной источник Аль-Фиджа. Вода загрязнена дизельным топливом. Кроме того, был повреждён трубопровод. Повстанцы, в свою очередь, заявляют, что трубопровод пострадал в результате правительственных авиаударов.

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