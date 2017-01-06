День трёх королей отпраздновали в Мадриде парадом

Рождественско-новогодние праздники достигли своего апогея в Мадриде. На одной из центральных улиц города собрались тысячи зрителей. Вскоре здесь пройдёт красочная колонна. Главными фигурами парада станут три короля, или волхва. Согласно древнему преданию, они первыми пришли поклонится новорождённому Иисусу.

Зрители настроены на долгое и весёлое празднование.

[зритель]:

«Я получу массу удовольствия, буду любоваться парадом столько, сколько смогу». [зрительница]:

«Мы здесь ждём волшебства от трёх королей. Так мы делаем каждый год. Правда?»

Трёх королей привела к Иисусу Вифлеемская звезда. Мудрецы принесли новорождённому дары – золото, ладан и мирру. Участники шествия также одаривают зрителей, щедро разбрасывая конфеты. Те подставляют раскрытые пакеты.

По сложившейся в Испании традиции, в канун Крещения проходят праздничные парады по всей стране. Рождественские подарки испанские дети получают именно в этот праздник.

[зрительница]:

«Я попросила у трёх королей две игровые приставки и настольные игры. Мой любимый король – Мельхиор».

Яркое шествие порадовало зрителей музыкой, маленькими представлениями и даже выступлением акробата. Замыкали шествие тележки с грудами подарков.