Во Франции уничтожат 1,3 млн уток из-за птичьего гриппа

Около одного миллиона 300 тысяч домашних уток и гусей забьют во Франции в течение ближайших двух недель. Масштабная кампания запущена с целью остановить распространение высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5N8. Случаев передачи этого смертельно опасного для птиц заболевания человеку пока зафиксировано не было.

Министерство сельского хозяйства приняло решение уничтожить уток и гусей в департаментах Жер, Ланды и Верхние Пиренеи. В этих районах зафиксировано 89 вспышек птичьего гриппа.

[Брюно Феррера, представитель Министерства сельского хозяйства]:

«Этот вирус очень опасен для птицы, симптомы проявляются быстро, птицы болеют тяжело. Поэтому мы должны действовать быстро, обогнать этот вирус. Чтобы остановить его распространение, необходимо избавиться от переносчиков заболевания».

Кампания по истреблению домашней птицы принесёт фермерам большие экономические потери. Пострадают и производители деликатеса фуа-гра, использующие для приготовления блюда печень гусей и уток.

Между тем в Министерстве сельского хозяйства говорят: другого решения проблемы нет. С этим соглашаются и представители профсоюзов.

[Ксавье Бёлин, глава профсоюза фермеров Франции]:

«Принятое решение мудрое, и, безусловно, имеет жизненно важное значение. Будет трудно, потому что уничтожение миллиона уток – это не мелочь. Возникнут экономические последствия для некоторых хозяйств. Финансовые потери ожидают и производителей готовой продукции».

В прошлом году в связи с распространением птичьего гриппа французские производители фуа-гра были вынуждены приостановить выпуск продукции в 18 департаментах страны. Это принесло им убыток в 500 миллионов евро. Как следствие, розничная цена деликатеса поднялась на 10%. Пострадали и производители кукурузы, которую птичьи фермы обычно закупают в качестве корма для уток.