06 января 2017

Намибийские племена подали в суд на Германию

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Потомки представителей намибийских племён подали в суд в Нью-Йорке на правительство Германии. Они пытаются добиться компенсации за массовые убийства своих предков в начале XX века. Тогда кайзеровские войска убили в Намибии более 100 тысяч представителей племён гереро и нама. Теперь немецкое правительство пытаются привлечь к ответственности по обвинениям в геноциде.

Согласно исковому заявлению, поданному в федеральный окружной суд на Манхэттене, Германия исключила истцов из переговоров по данному вопросу, которые ведутся в Намибиии, а также публично заявила, что не будет выплачивать компенсации жертвам.

[Кеннет Маккаллион, адвокат представителей гереро и нама]:
«Законные власти, лидеры коренных народов, лидеры племён должны получить место за столом переговоров, поскольку они – законные, прямые представители жертв».

Иск требует компенсации за тысячи жертв и «неисчислимый ущерб» намибийским племенам.

Представители немецкого правительства в США ситуацию пока никак не прокомментировали.

Убийства в Намибии начались в 1904 году с восстания племён гереро и нама. В то время страна была немецкой колонией. Продолжалось противостояние до 1908.

Некоторые историки называют эти события первым в XX веке геноцидом. Германия уже принесла публичные извинения за убийства. Однако племена считают, что они, так же, как и жертвы Холокоста, имеют право на компенсации.

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