Харбин: грандиозная выставка ледяных скульптур

Фестиваль снега и льда стартовал в китайском городе Харбине 5 января. Это один из самых холодных городов, расположенный на северо-востоке страны.

В этом году тема экспозиции «Жемчужина на ледяной и снежной короне». Продолжаться она будет до конца февраля, привлекая китайских и иностранных туристов со всего мира.

Посетители приезжают, чтобы посмотреть на скульптуры и покататься на ледяных горках.

22-летняя студентка посещает фестиваль впервые. Говорит, в восторге от ночной иллюминации.

[Чжоу Фаньлу, посетительница фестиваля]:

«Мы приехали на фестиваль льда и снега в четыре часа вечера, когда был ещё день и светило солнце. Если сравнивать, то вечером намного красивее. Когда зажигается подсветка, всё так преображается. Фотографии получаются просто удивительные. Я осмотрела всё, думаю, что создавать такие скульптуры очень сложно».

А этот посетитель тоже с северо-востока Китая и к минусовым температурам привык. Однако ледяные скульптуры его поразили.

[Ю Цзюньлинь, посетитель фестиваля]:

«Если приезжаете зимой в Харбин, посетить фестиваль ледяных скульптур просто обязаны. Эти ледяные скульптуры меня поразили. Они настолько реалистичные и огромные. Я счастлив, что сюда попал».

В день открытия посетителей здесь также радуют красочным фейерверком.

А это второй день фестиваля. В пятницу здесь состоялась уже ставшая традиционной массовая свадьба. Бросить вызов холоду и морозу решились 18 пар женихов и невест. Всё началось ровно в 9:38 утра, поскольку в Китае считается, что цифра 8 приносит удачу.

Организаторы говорят, что ежегодно Фестиваль снега и льда посещает несколько миллионов туристов.

Начало фестиваля знаменует ещё одно популярное среди туристов мероприятие – заплыв в ледяных водах местной реки.