В Израиле развивают солнечную энергетику

Поле из 50 тысяч зеркал в израильской пустыне Негев отражает солнечные лучи на поверхность центрального приёмника, расположенного на башне. По завершении строительства её высота составит 250 метров. Эта солнечная башня станет самой высокой в мире.

Такую же высокую цель ставит перед собой Израиль. К 2020 году страна должна начать вырабатывать 10% всей электроэнергии с помощью возобновляемых источников.

[Лихи Голденберг, сотрудница Министерства по охране окружающей среды]:

«Израиль обладает потенциалом для того, чтобы стать сверхдержавой в солнечной энергетике».

Комплекс в Негеве к 2018 году начнёт генерировать 310 мегаватт электрической энергии и обеспечит ею около 130 тысяч домов, или 5% населения Израиля.

Комплекс состоит из трёх участков. В будущем появится четвёртый. На одном участке солнечное тепло используют для нагрева воды. Пар крутит турбины, и таким образом вырабатывается электроэнергия.

На другом участке энергия будет накапливаться. В этом случае электричество можно вырабатывать даже после захода солнца. На третьем участке энергию будут получать с помощью солнечных панелей.

По мнению специалистов, объединить разные технологии в одном проекте – правильный шаг.

Пока солнечный Израиль отстаёт в развитии альтернативной энергетики от других стран, где климат более холодный, а погода часто пасмурная. Например, в Германии 30% всей электроэнергии получают из возобновляемых источников. В Израиле в настоящее время эта цифра равняется только двум с половиной процентам.