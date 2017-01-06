Обзор мировых событий (с 1 по 5 января)

В выпуске:

1. Новый Генеральный секретарь ООН приступил к работе

2. В Мосуле открыли коридор для мирных жителей

3. Турция ещё раз отказалась менять антитеррористические законы

4. Представитель Великобритании в ЕС неожиданно ушёл в отставку

5. Густой смог продолжает окутывать север и центр Китая

6. Ford возместит убытки властям Мексики

7. Безработица в Германии опустилась до рекордного уровня

8. Скелет диплодока Диппи отправляется в турне

9. Приложение помогает определить болезни растений

10. В Лондонском зоопарке начался подсчёт животных

11. Принтер без чернил разрабатывают в Нидерландах

12. 105-летний француз установил рекорд на велотреке

13. В Харбине устроили заплыв в ледяной воде

14. Болливуд пришёл в Голливуд в режиме «фитнес»

15. В финском отеле гостей будят во время полярного сияния