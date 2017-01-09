Министр развития Германии призвал изменить миграционные законы

Германия должна пересмотреть своё миграционное законодательство из-за рекордного наплыва беженцев. Об этом заявил Герхард Мюллер, федеральный министр экономического сотрудничества и развития.

[Герхард Мюллер, министр развития Германии]:

«Население африканского континента к 2050 году удвоится. Если право на убежище брать за основу и учитывать, что мы в Германии даже не можем определить, являются ли Марокко, Тунис и Алжир безопасными для пребывания странами, то теоретически каждый второй африканец имеет право получить в Германии убежище, если решит сюда приехать».

В прошлом году Мюллер призвал развитые страны поддержать план Германии по развитию экономики африканского континента и созданию рабочих мест. Это должно сократить число людей, бегущих в Европу.

[Герхард Мюллер, министр развития Германии]:

«Мы должны продвигать инициативы и частные инвестиции в Африке. Мы также должны устанавливать с этими странами честные торговые связи».

Министр также прокомментировал текущие дебаты по вопросу безопасности, которые разгорелись в Германии после атаки на рождественскую ярмарку в Берлине в декабре прошлого года.

По словам главы региональной полиции, тунисец, который убил 12 человек, направив грузовик на толпу отдыхающих, жил в Германии, по меньшей мере, под 14-ю разными именами.

[Герхард Мюллер, министр развития Германии]:

«В результате специального полицейского расследования в городе Брауншвейг обнаружилось, что сотни беженцев регистрируются в благотворительных органах Германии, используя до 12 разных имён, чтобы получать пособия. Если расширить это на всю территорию Германии, то таких случаев могут быть десятки тысяч. Это недопустимо, а также несправедливо по отношению ко многим-многим честным беженцам, которые живут здесь».

По словам политика, у беженцев необходимо брать отпечатки пальцев, а также проводить больше проверок.