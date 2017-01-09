Теракт в Израиле: четверо погибших

Теракт в Иерусалиме. Мужчина направил грузовик на группу военных. По словам премьер-министра страны, палестинец, который был за рулём, скорее всего, был сторонником группировки «Исламское государство». Погибло четверо военных -три женщины и один мужчина. Всем было по 20 лет. Ещё 15 получили ранения. Инцидент произошёл 8 января на популярной среди туристов прогулочной площадке Армон ха-Нацив.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Я только что провёл переговоры с министром обороны, главнокомандующим армией, главой сил безопасности и другими по вопросу наших дальнейших действий. Мы знаем, что была целая череда атак во многих городах, от Франции до Берлина, и, без сомнения, между ними может быть связь. Мы пытаемся это выяснить».

Инцидент произошёл в тот момент, когда военные высаживались из автобуса, доставившего их на площадку. Там для них проводили обучающую экскурсию.

Полиция сообщила, что за рулём был палестинец из восточного Иерусалима. Его застрелили.

Туристический гид, которая проводила экскурсию военным, рассказала, что видела.

[Леа Шрайбер, туристический гид]:

«Прошло 7-10 минут, я рассказывала о видах на Иерусалим. Я услышала, что военные из моей группы начали кричать. Я не поняла, но потом заметила грузовик, который выехал на тротуар и наехал на военных. Некоторые из них начали стрелять в водителя. Чтобы убить его, потребовалось время, поэтому он смог сдать назад».

За последние год и три месяца в Израиле произошёл целый ряд атак. Палестинцы нападали на людей с ножами или совершали наезды на автомобилях. За этот период погибло, по меньшей мере, 37 израильтян и два американца.